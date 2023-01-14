بدأت بدعوى قضائية بسبب البيانات.. طبول الحرب تدق بين ميتا وVoyager Labs

جدة - نرمين السيد - وقالت ميتا إن شركة المراقبة سحبت معلومات مثل المنشورات والإعجابات وقوائم الأصدقاء والتعليقات والصور، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى متعلقة بالصفحات والمجموعات.

وأشارت ميتا إلى أن شركة المراقبة "Voyager" أخفت نشاطها باستخدام برنامج المراقبة الخاص بها، وأن الشركة قامت كذلك بالحصول على بيانات من مواقع ومنصات مثل "YouTube وTwitter وTelegram وInstagram"، لبيعها من أجل الحصول على الأموال.

وطلبت ميتا من القاضى حظر شركة Voyager بشكل نهائى من مواقع "Instagram وFacebook" فكنتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية التى قام بها المدعى ععليه، عانت ميتا ومازالت تعانى من ضرر لا يمكن إصلاحه ولا يوجد تعويض مناسب فى القانون، والذى سيستمر ما لم يتم فرض إجراءات المدعى عليه، بحسب ما تم ذكره فى الدعوى.

ولفتت ميتا إلى أن تصرفات "Voyager"تسببت فى تحملها أضرارًا بما فى ذلك تكاليف التحقيق، بمبلغ سيثبت فى المحاكمة.