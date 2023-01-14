القمر فى طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخر يزين السماء الليلة

جدة - نرمين السيد - قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمى على منصة "تويتر"، إن القمر سيشرق فى طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخر بسماء السعودية والوطن العربى اليوم السبت الموافق 14 يناير بعد منتصف الليل.





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