YouTube يختبر قنوات تلفزة مجانية للإعلانات

جدة - نرمين السيد - وتشبه التجربة التى يختبرها يوتيوب خدمة "Pluto TV" أو قنوات "Live TV" على منصة التلفزة "Roku" بالإضافة إلى التجارب المضمنة فى أجهزة التلفاز من شركات، مثل إل جى، وسامسونج، وسيكون هناك مركز "Hub" حيث يمكن للمستخدم اختبار ما يريد مشاهدته.

يذكر أن هذا المفهوم يمثل جزءًا من نموذج عمل مربح لبعض الشركات الأخرى فى السوق، حيث تُظهر التقارير المالية من شركتى صناعة أجهزة التلفاز "Vizio" و "Roku" أنها تحقق أرباحًا من الإعلانات والعمولات على الاشتراكات أكثر مما تحققه من بيع الأجهزة.

وأشار أحدث تقرير من شركة "Vizio" إلى أنها تربح ما متوسطه 27 دولارًا سنويًا لكل مستخدم، فى حين تمكنت "Roku" من تحقيق مبلغ يتجاوز 44 دولارا فى العام لكل مستخدم.

وأوضح المتحدث باسم يوتيوب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يتم اختبار قنوات التلفزة المجانية المدعومة بالإعلانات، وجاء فى التقرير أن الميزة قد تُطرح على نطاق أوسع خلال العام الجارى.

