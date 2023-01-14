الأزمة الاقتصادية تدفع الأوروبيين لتغيير أنماطهم الشرائية

جدة - نرمين السيد - تعيش أوروبا واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية على مر تاريخها، الأمر الذى دفع سكان القارة لتغيير أنماطهم الاستهلاكية والشرائية، تفاعلًا مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تشهدها القارة العجوز.





وقالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها أوروبا غيّرت بشكل رئيسى من الأنماط الشرائية لسكان القارة، إذ أكد استطلاع للرأى أبرزته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن نصف الأوروبيين تغيّرت عاداتهم الشرائية، خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضافت أن هذا التغير فى العادات الشرائية يرجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مثل الطاقة والطعام وغيرهما، الأمر الذى أدى بالتبعية لتغير كبير فى الأنماط الشرائية، مدفوعًا بحالة من الخوف تسيطر على ربع الأوروبيين تجاه أوضاعهم المالية المستقبلية بحسب استطلاع الرأى المشار إليه. وأشارت "الأطرش" إلى أن تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية بزيادة أسعار الفائدة، يأتى كجزء من إجراءاتها الاحترازية لمكافحة التضخم الاقتصادى، مضيفة أن الحكومات تسعى فى نهج متوازٍ، لمكافحة البطالة الناتجة عن تسريح بعض الشركات لموظفيها خلال السنوات الماضية.

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