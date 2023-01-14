«مطبخ نوايا لسياحة الطعام بالبدرشين».. أكلات إيطالية بمنتجات محلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن المطبخ بدأ فى عام 2011 بهدف الزراعة النظيفة وألا يكون فيها كيماويات أو أى مواد صناعية، ومن خلال العمل على الزراعة تم إعداد الأكلات التقليدية للترويج للمنتجات المحلية الخاصة بكل منطقة يتم العمل فيها.

وأفاد التقرير، أنه منذ عام 2011 تم العمل فى منطقة البدرشين على مشروعات متنوعة وفى عام 2014 كان هناك مشروع أخر يعمل من خلاله سيدات ريفيات من منطقة سقارة على أكلات تقليدية وإيطالية باستخدام منتجات محلية.

وقالت إحدى العاملات بالمشروع: "استفدت كثيرا لأننى كنت فلاحة بسيطة ولم أكن أعرف أى شىء إلا عن بيتى وأولادى، لكن حياتى تغيرت تماما مع نوايا، حصلت على دروس كثيرة مفيدة وعرفت الصواب من الخطأ".

وقالت أخرى: "تعرفت على نوايا من خلال التدريبات عن السياحة الزراعية والتسويق، وبعدما أنهينا التدريبات تم تعيينى مشرفة فى المطبخ مع زميلاتى".