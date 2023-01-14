تبحث عن هاتف؟.. إليك 3 إصدارت جديدة من أوبو وسامسونج

جدة - نرمين السيد - Oppo A78 5G

وفى السادس عشر من يناير الجارى، ستطلق شركة أوبو هاتف Oppo A78 5G فى الهند، حيث جاء بمميزات كثيرة، أبرزها شاشة عالية الدقة HD بلس، ومن المتوقع أن يصل ثمنه إلى 20.000 روبية هندية.

ويحظى الهاتف بـ كاميرا خليفة تصل دقتها لـ 50 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إضافة لمستشتعر بصمات مثبت بالجانب الأيمن.

Oppo A78 5G يتميز أيضا ببطارية 5000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ومعالج وحدة مركزية MediaTek Dimensity 700 SoC.

هواتف سامسونج 2023

أما شركة سامسونج فمن المقرر أن تطلق هاتفين، هما Galaxy A23 5G و Galaxy A14 5G وذلك فى الثامن عشر من يناير الحالى.

الجهازان يصل حجم الشاشة فيهما إلى 6.6 بوصة، من نوعية LCD ، جودة FHD+، إضافة إلى مستشعر بصمة، وبطارية بسعة 5 آلاف ميلى أمبير فى الساعة، وكاميرا أساسية 50 ميجابكسل.

ومن المقرر أن يكون سعر Galaxy A23 5G حوالى 25000 روبل روسى، أما سعر Galaxy A14 5G فمتوقع أن يسجل حوالى 17000 روبل.