أخلاقنا الجميلة.. سلوكيات المغتربين وشركاء السكن (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة أخلاقنا الجميلة، يرصد الإنفوجراف التالى أهم القواعد الواجب توافرها بين أبناء السكن الواحد، وفق expat.metroresidences.

ووفق خبراء، فإن التواصل مع الأشخاص يعزز من روح المحبة والتآخى، وعليك أن تأخذ بالخطوة الأولى وترحب بشريكك فى السكن.

ومن المعروف أن صديق السكن المهمل وغير المنضبط غير محبب للجميع، فاحذرأن تكون من هؤلاء، ورتب أغراضك الشخصية بصفة مستمرة، ولا تترك مكانا متسخا من خلفك.

الاحترام المتبادل أيضا يعزز الترابط، لذا تعامل بود مع شريك السكن، ولا تجعل اختلاف وجهات النظر فيما بينكم يؤثر على العلاقة.

ويحذر الخبراء من ارتكاب عادات اللاوعى، وهى التى اعتاد الإنسان عليها فى منزاه مثل ترك باب الثلاجة مفتوحا، أو عد إغلاقه جيدًا، أو فتح الأبواب بقوة، أو العطس فى وجه محدثك.