 AMX-10RC.. دبابة فرنسية تطلق النار عن بعد بمواصفات خيالية

جدة - نرمين السيد - قال التقرير إن الدبابة الفرنسية، هى مركبة استطلاع فرنسية الصنع، بدأ إنتاجها فى ثمانينات القرن الماضى، يبلغ وزن الواحدة 25 طنا، وتم تزويدها بمدفع من عيار 105 ملم، وتعتمد فى الحركة على العجلات ولا تسير على جنازير.

وأضاف: «تعد ذات قدرة عالية على الحركة، ويمكنها حمل أربعة أشخاص على متنها، وتستخدم فى مختلف الأراضى والأحوال الجوية، ويعتمد عليها فى الاستجابة السريعة على أرض المعركة، وتوفر إمكانيات إطلاق النار عن بعد، ويمتلك الجيش الفرنسى 250 دبابة منها».

ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية وكثر التسويق للأسلحة المختلفة رغبة من الدول المختلفة فى دخول أسواق السلاح رغبة منهم فى تحقيق أكبر عوائد ممكنة.

وفى وقت سابق، أعلنت فرنسا عن إرسال دبابات قتالية خفيفة لأوكرانيا خلال شهرين، وكان رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، قال إنه يجب على أوروبا النظر فى مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب التكاليف المرتبطة بتدخلها فى الوضع القائم بأوكرانيا.