أول صورة لـ مدينة القاهرة من الفضاء فى 2023

جدة - نرمين السيد - وبتاريخ 11 يناير الجاري، شارك "واكاتا" -رائد الفضاء فى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية- الصورة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وتظهر الصورة أضواء مدينة القاهرة الساطعة وسط ظلمة الفضاء الخارجى بحسب "CNN".

وكتب واكاتا معلّقًا: "القاهرة بدت مشعّة للغاية عندما مررنا فوقها اليوم".

ووصل واكتا، البالغ من العمر 59 عامًا، إلى محطة الفضاء الدولية، فى أكتوبر العام الماضي، كجزء من طاقم "كرو دراجون" التابع لشركة "سبيس إكس"، إلى جانب اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين، هما نيكول أونابو مان وجوش كاسادا، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويقضى الطاقم عدة أشهر على متن المحطة الفضائية، لإجراء أبحاث طبية فى مجالات تتراوح بين "الطباعة الحيوية" ثلاثية البعد للأنسجة البشرية، ودراسة البكتيريا المستزرعة فى جاذبية ضعيفة.

يذكر أنّ عددًا من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر، التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسى توما بيسكيه.