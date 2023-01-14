الإفتاء توضح صفة الزى الشرعى للمرأة المسلمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أن من المقرر شرعا أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ".

وأكدت الإفتاء، أن الزى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زى لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذلك القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أى زى جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.