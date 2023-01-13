البحوث الفلكية: الإثنين 23 يناير غرة شهر رجب (بيان رسمى)

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جدة - نرمين السيد - وصرح القاضى، بأنه طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر رجـب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21-1-2023م "اليوم السابق ليوم الرؤية".
وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب 1444هـ فلكيا ستكون يوم الإثنين 23-1-2023م.
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