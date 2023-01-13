خبير تكنولوجى: الإنترنت المظلم سبيل الجماعات الإرهابية فى جذب الشباب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عبدالصادق" عبر برنامج "عايش"، الذى يذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجماعات تُؤثر وجدانيًا على الشباب عن طريق النزعة الدينية، ومِن ثم حثهم على تبنى الفكر المُتطرف.

أوضح أن وهم الخلافة الإسلامية وتغيير العالم للأفضل عن طريق انتهاج طريق دينى عنيف، يُعد أيضًا من ضمن أساليب استدراج الشباب للانخراط فى تلك الجماعات.

تابع أن الإنترنت المظلم هو سبيل تلك الجماعات فى جذب الشباب والحصول على التمويل اللازم لتدريبهم فكريًا وعسكريًا للقيام بمهمات إرهابية.

استطرد أن الشركات الكبرى المسؤولة عن منصات التواصل الاجتماعى، بدأت فى وضع قيود على المحتوى؛ حتى لا تستطيع الجماعات الظلامية الوصول إلى الشباب وجرهم إلى طريق الإرهاب.