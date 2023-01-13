إطلالات جذابة ومميزة لـ درة فى عيد ميلادها (صور)

جدة - نرمين السيد - درة، بدأت حياتها الفنية من بوابة المسرح فى تونس بعرض "مجنون" للمخرج توفيق الجبالى، بعدها تصدرت بطولة عدد من الأعمال السينمائية هناك.

نجوميتها الأولى وشهرتها حصلت عليها بمشاركتها للفنان كاظم الساهر فى كليب أغنية "ناى عام" 2007، ومنذ هذا التاريخ بدأت انطلاقتها فى السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغى فى الوطن العربى، كما أصبحت ضيفة دائمة على أهم المهرجانات الفنية والمهتمة بالأزياء والموضة.

تألقت فى عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن أهم أعمالها السينمائية: "مولانا، عنترة ابن ابن ابن شداد، تصبح على خير، كذبه كل يوم، سامى أكسيد الكربون، كلاشنكوف، هى فوضى، الأولة فى الغرام" .

أما عن أهم مسلسلاتها: "2018: نسر الصعيد، الشارع اللى ورانا ليالى الحلمية الجزء السادس، نصيبى وقسمتك، سجن النسا، مزاج الخير، الزوجة الرابعة، آدم، بالشمع الأحمر"، وغيرها من الأعمال.

وتألقت درة، مؤخرا بمسلسل "المتهمة"، الذى شارك فى بطولته عادل كرم ومحمد دياب وعلى الطيب ورشدى الشامى ومها نصار، وهو من تأليف وإخراج تامر نادى.

وتألقت درة بشخصية "نورهان" والتى تدخل فى مشكلة نفسية بسبب اتهامها فى جريمة قتل، وتحاول خلال الأحداث الهروب منها، وذلك فى إطار من السيكو دراما النفسية، ويندرج العمل تحت نوعية المسلسلات قصيرة الحلقات، وتم تصويره فى لبنان.