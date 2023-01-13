«إكسترا نيوز» تكشف تفاصيل عن أول محامى روبوت «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية سارة سراج فى "ده مش برنامج"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تخيل وانت سايق عربيتك فى أمان الله، سرحت وتفوت إشارة المرور الحمراء اللى بتقولك اقف، فتاخد مخالفة مرورية، والموضوع يكبر وتبقى قضية، وطبعًا هتحتاج محامى، فواحد صاحبك يعمل معاك واجب ويجيب لك محامى بس روبوت، كلام فى سرك ده هيحصل بالحرف بعد شهر من دلوقتى".

وتابعت: "القصة بدأت فى 2015، لما جوشوا براودر، الطالب فى جامعة ستانفورد، اتفاجئ إن عليه مخالفة مرورية بس هو مش هيقدر يدفعها، وبدأ يدور فى الثغرات القانونية لحد ما سقطت الغرامة، ومن هنا بدأت الفكرة فى دماغه، إزاى يساعد كل اللى عليهم مخالفات مرورية ومش قادرين يدفعوها".

وأضافت: "أنشأ موقع إلكترونى وبعد كده اتحول لشركة للذكاء الإصطناعى اسمها DoNotPay، ومنها طور محامى روبوت، يعتبر تطبيق على الموبايل زى فيسبوك".