القاهرة الإخبارية: كوريا الجنوبية تقيم مهرجانا لصيد الأسماك وسط الجليد

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة القاهرة الإخبارية، خلال تقرير لها، إن المهرجان يقام فى على بعد 12 ميلا من المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، حيث يعتبر مهرجان سنوى للصيد الجليدى.

وأضاف التقرير المصور، أن المقاطعة المقام فيها المهرجان تسمى هواشون، تابعة لـ«جانج وون»، حيث استقبلت حشودًا من الزوار يتدافعون لصيد السمك وخصوصا السلمون من نهر متجمد.