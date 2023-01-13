إيلون ماسك يشيد بمصر القديمة: كانت حضارة متوهجة (صورة) 

جدة - نرمين السيد - وعلق ماسك، على مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، نشرته صفحة Weird and Terrifying على "تويتر" قائلا: "مصر القديمة كانت متوهجة"، وهو ما تفاعل معه الكثير من الجمهور خاصة المصريين.

معروف أن إيلون ماسك، مغرم بالحضارة المصرية القديمة، وتعرض لبعض الهجوم بعدما كتب عبر حسابه بموقع "تويتر" فى عام 2020 خلال عمله رئيسا لشركة "سبيس إكس"، المتخصصة فى تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدى نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت فى جهود بناء الأهرامات الضخمة.

بعدها دعت مصر الملياردير الأمريكى، لزيارة البلاد ليرى بنفسه أن الأهرامات الشهيرة لم يتم بناؤها من قبل كائنات فضائية.