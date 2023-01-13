- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وعلق ماسك، على مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، نشرته صفحة Weird and Terrifying على "تويتر" قائلا: "مصر القديمة كانت متوهجة"، وهو ما تفاعل معه الكثير من الجمهور خاصة المصريين.
معروف أن إيلون ماسك، مغرم بالحضارة المصرية القديمة، وتعرض لبعض الهجوم بعدما كتب عبر حسابه بموقع "تويتر" فى عام 2020 خلال عمله رئيسا لشركة "سبيس إكس"، المتخصصة فى تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدى نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت فى جهود بناء الأهرامات الضخمة.
بعدها دعت مصر الملياردير الأمريكى، لزيارة البلاد ليرى بنفسه أن الأهرامات الشهيرة لم يتم بناؤها من قبل كائنات فضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يشيد بمصر القديمة: كانت حضارة متوهجة (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.