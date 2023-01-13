أخلاقنا الجميلة.. لا تحقر معروف الآخرين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "أخلاقنا الجميلة"، يبرز هذا الإنفوجراف أهمية تقدير الجميل والمعروف، ويحذر من خطورة العكس.

ووفق خبراء فى علم النفس فإن ناكر المعروف غير متصالح مع نفسه، وغالبا يعانى من أمراض نفسيه، وقد قال العرب قديما إن "خسة النفس" من صفات الأشخاص الذين يحقرون المعروف.

وعلى الإنسان أن يصنع المعروف فى كل زمان ومكان دون أن ينتظر المكافأة، ويجعل عمله فى المقام الأول خالصا لله سبحانه وتعالى.