مقصد سياحى مغربى.. «القاهرة الإخبارية» داخل المتحف الوطنى للحلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن المتحف الوطنى للحلى، هو مقصد جديد يضاف إلى معالم المغرب السياحية والتراثية الثرية، بالعاصمة الرباط التى تشتهر بحديقتها الأندلسية، وأسوارها الشاهقة المطلة على المحيط الأطلسى ونهر "أبو رقراق".

وأضاف التقرير، أن المتحف شيد على الطراز الأندلسى، وحمل فى السابق اسم متحف "قصبة الوداية" ليتحول بعد ترميمه وتطويره إلى المتحف الوطنى للحلى، ويضم 5 قاعات، تستعرض التطور التاريخى للحلى وعملية التصنيع، وتاريخ الزى المغربى وحلى الرجال ومستلزمات الخيل، بالإضافة إلى المجوهرات الأمازيغية والخصائص الإقليمية لمراكز الإنتاج الرئيسية للحلى الحضارية.

وأشار إلى أن المعرض يضم الآلاف من قطع المجوهرات التى ترجع إلى عصور مختلفة من تاريخ المغرب، وتضم تلك المجموعة المذهلة 3500 قطعة مجوهرات تعود للأمازيغ القدماء تبرع بها ملك المغرب محمد السادس.