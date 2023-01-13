القاهرة الإخبارية.. أبرز معالم المدينة الذكية الجديدة فى الأردن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت السيد، خلال ظهورها فى برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصحف الأردنية اليوم ركزت بشكل كبير على المدينة الذكية الجديدة فى الأردن.
وأضافت، أن العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، كان قد اجتمع مع الحكومة، للحديث عن ملامح المدينة الجديدة، موضحة بعض التفاصيل عن هذه المدينة.
وتابعت: "هذه المدينة تبعد عن وسط العاصمة عمان نحو 40 كيلومترا، وعن محافظة الزرقاء 31 كيلومترا، ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضى البادية الأردنية".
وأردفت: "تقع المدينة على طريقين دوليين يربطان بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والعراق، ما يعنى أنه سيكون هناك رافد استثمارى فى هذه المدينة، وستبدأ أولى خطوات إنشاء هذه المدينة فى 2025، على أن ينتهى فى 2033".
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