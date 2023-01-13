شقة فاخرة بنيويورك.. مزايا الفوز بلقب ملكة جمال الكون MISS UNIVERSE (صور) 

جدة - نرمين السيد - MISS UNIVERSE، هى المسابقة الأكثر رواجا وواحدة من أكثر المسابقات مشاهدة وشعبية فى العالم.

الحدث الذى يمر على ظهوره حوالى 70 عاما تبلغ ميزانيته السنوية 100 مليون دولار أمريكى، لذلك فإن الجوائز ستكون فاخرة من الدرجة الأولى.

ما هى فوائد الفوز بلقب ملكة جمال الكون؟

على الرغم من أن الجوائز النقدية قد تغيرت على مر السنين، إلا أن أحدث جوائز ملكة جمال الكون هى منح الفائز بها 250 ألف دولار أمريكى، وستعيش الملكة أيضا لمدة عام فى شقة فاخرة تابعة للمنظمة فى مدينة نيويورك، جنبا إلى جنب مع الفائز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الفوائد الأخرى التى تحصل عليها حاصلة لقب ملكة جمال الكون، السفر حول العالم فى طائرة خاصة مقدمة من منظمة ملكة جمال الكون، بالإضافة إلى السفر لأغراض الصحافة، فإن السبب الرئيسى لكل رحلة هو زيادة الوعى والعمل مع المؤسسات الخيرية، تتضمن كل رحلة أيضا حجز الفنادق والطعام والوصول إلى وسائل الإعلام.

حفلات خاصة وعروض أزياء

على الرغم من أن ملكة جمال الكون ستكون مشغولة دائما بالسفر، إلا أنها ستحضر العديد من الأحداث، بما فى ذلك عروض الأزياء، يمكنهم الوصول إلى الحفلات الحصرية، مثل عروض الجوائز بعد الحفلات وعروض الأفلام وغيرها.

هل ستحتفظ ملكة جمال الكون بالتاج؟

تغير تصميم التاج والجائزة تسع مرات فى 70 عاما، بعد أن اشترت Anne Jakkaphong Jakrajutatip المنظمة فى عام 2022، تم تجديد العقد مع المجوهرات، وكشف النقاب عن تصميم تاج جديد أطلق عليه اسم "قوة معوض من أجل التاج الصالح"، فى 19 ديسمبر 2022.

يحمل التاج الجديد 110 قيراطا من الياقوت الأزرق و48 قيراطا من الماس الأبيض و45.14 قيراطا من الياقوت الأزرق الملكى فى وسطه، تقدر قيمتها بنحو 5.75 مليون دولار.