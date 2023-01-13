تعاون بين أمريكا وبريطانيا لتطوير معايير تقنية الذكاء الاصطناعى

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته على موقعها الرسمى، أن كبار ممثلى إدارة الولايات المتحدة وحكومة المملكة المتحدة اجتمعوا لبحث مسارات عمل البيانات والتقنيات الحرجة والناشئة والوصول لبنية تحتية رقمية آمنة ومرنة بينهما.
وأشار البيان إلى أن الحوار انطلق بشكل مشترك بين وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، ووزيرة الدولة للشؤون الثقافية الرقمية والإعلام والرياضة البريطانية ميشيل دونيلان فى أكتوبر 2022 بناء على التزام من الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى اجتماع خليج كاربيس فى عام 2021.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أهمية التعاون لتسهيل تدفقات البيانات العالمية الموثوقة بين البلدين، بما فى ذلك المناقشات متعددة الأطراف مع منتدى قواعد الخصوصية عبر الحدود العالمى، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الاتصالات المفتوحة الموثوقة والآمنة والقابلة للتشغيل المتبادل، مثل شبكات الوصول إلى الراديو المفتوحة Open RAN، والعمل على ضمان اتباع نهج تكميلى وتعاونى للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات.
ولفت البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفقتا على تقوية التعاون فى تطوير المعايير التقنية للذكاء الاصطناعى وأدواته الجديرة بالثقة، بما فى ذلك من خلال البحوث المشتركة وتبادل المعلومات، ودعم التعاون التجارى.
ومن المقرر أن يعقد الحوار الرسمى المقبل فى يناير 2024 على أن تتم مراجعة التقدم على أساس ربع سنوى وتحديد مجالات التعاون المستقبلية فى مجال التكنولوجيا والبيانات.
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