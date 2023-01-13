ميتا تلغى 20 عرض عمل بـ دوام كامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة التكنولوجيا مؤخرًا عن تسريح ما يصل إلى 11 ألف موظف، وقد سحبت الآن عروض العمل بدوام كامل للعديد من الأشخاص الذين كانوا مستعدين جميعًا للانضمام إلى الشركة.

ووفقًا لموقع "إنديا توداى"، أكدت "ميتا" هذه الأخبار لمدونة "Tech Crunch" التقنية وكشفت أن القرار كان صعبًا للغاية بالنسبة للشركة، لكنها تريد إعطاء الأولوية للوظائف الأكثر أهمية فى الوقت الحالى.

يبدو السبب غريبًا جدًا لأن الشركة مرت أولاً بعملية التوظيف ثم قررت بعد ذلك سحب عروض بعض المرشحين بعد تعيينهم.

وذكر "إنديا توجاى" أن السبب الخفى وراء ذلك قد يكون توفير الإيرادات، وهو ما لم تكشف عنه الشركة.

ليس سراً أن الكثير من شركات التكنولوجيا قد أعلنت عن تسريح موظفين لخفض النفقات بسبب الانكماش الاقتصادى وهذا أحد الأسباب التى دفعت "ميتا" إلى تسريح آلاف الموظفين.

أكدت الشركة أنها تريد توخى الحذر بشأن التوظيف الذى سيتم فى عام 2023، مما يشير إلى أنها قد لا توظف الكثير من الأشخاص هذا العام.

قال متحدث باسم ميتا: "بينما نواصل إعادة تقييم احتياجات التوظيف لدينا، اتخذنا القرار الصعب بسحب العروض المقدمة لعدد صغير من المرشحين.. على الرغم من أن هذا القرار لم يأتِ بسهولة، إلا أنه يسمح لنا بالبقاء مدروسًا فى الوقت الذى نعيد فيه تعديل التوظيف حتى عام 2023 ليتماشى مع عملنا الذى يحظى بأولوية قصوى".

لم تؤكد "ميتا" أيضًا عدد الأشخاص الذين تأثروا بقرار سحب عروض عمل المنضمين الجدد.

ووفقًا للمهندس "جيرجيلى أوروز"، تلقى نحو 20 شخصًا عروض عمل للعمل فى الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه كان أول من أبلغ عن القرار الأخير لشركة "ميتا" وقد أكده عملاق التكنولوجيا الآن.

وقال "أوروز" عبر تويتر: "ألغت ميتا عروض الدوام الكامل فى لندن، كما أكدت مع المطورين المتأثرين.. وتم إرجاع الخريجين الجدد مع العروض المقرر أن تبدأ فى فبراير بكميات كبيرة.. أعرف حوالى 20 شخصًا حتى الآن. هذه هى المرة الأولى التى أدرك فيها أن ميتا تستعيد عروض العمل الموقعة".

فى حين أن "ميتا" تنتهى من تسريح العمال، لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل "أمازون" فى طور إزالة الموظفين.

أكدت شركة التجارة الإلكترونية مؤخرًا أن ما يصل إلى 18 ألفًا، وهو عدد ضخم جدًا.

سيتم إبلاغ الموظفين المتأثرين اعتبارًا من 18 يناير، وهو ما أكدته أمازون فى منشور لها.

الشيء الجيد هو أنه سيتم توفير حزم إنهاء الخدمة لأولئك الذين سيتم طردهم.