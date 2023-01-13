جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "آداب السمع: أن يستمع إلى حديث إخوانه سماع مُشْتَهٍ لما سمعه، مُتلذِّذ به... وإذا كلمتَه لا تَصرِفْ بَصَرك عنه، ولا تقطع حديثه بسبب من الأسباب... فإن اضطرك الوقت إلى شىء من ذلك استعذرتَه فيه، وأظهرتَ له عذرك".
وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية عن مدى صحة مقولة: "أرض مصر أرضٌ مباركة وهى أم البلاد".
وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "سميت مصر بـ"أم الدنيا"، أو "أم البلاد وغوث العباد"؛ فبهذا سمَّاها نبى الله نوحٌ عليه السلام.
وتابعت: "أخرج ابن عبد الحكم فى "فتوح مصر والمغرب"، عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما: أن نوحًا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: "اللهم إنه قد أجاب دعوتى؛ فبارك فيه وفى ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التى هى أم البلاد، وغوث العباد، التى نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها".
وأضافت الإفتاء: "وهذا الأثر ذكره جماعة من العلماء فى كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم: الحافظ الكندى فى "فضائل مصر المحروسة"، والمؤرِّخ العلَّامة البكرى فى "المسالك والممالك"، والمؤرِّخ العلامة ابن تغرى بردى فى "النجوم الزاهرة"، والحافظ السيوطى فى "حسن المحاضرة"، والعلامة المقريزى فى "المواعظ والاعتبار"، وغيرهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فن الاستماع.. الإفتاء توجه 3 نصائح من ذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.