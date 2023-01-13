فن الاستماع.. الإفتاء توجه 3 نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "آداب السمع: أن يستمع إلى حديث إخوانه سماع مُشْتَهٍ لما سمعه، مُتلذِّذ به... وإذا كلمتَه لا تَصرِفْ بَصَرك عنه، ولا تقطع حديثه بسبب من الأسباب... فإن اضطرك الوقت إلى شىء من ذلك استعذرتَه فيه، وأظهرتَ له عذرك".

وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية عن مدى صحة مقولة: "أرض مصر أرضٌ مباركة وهى أم البلاد".