يزور الأرض كل 50 ألف سنة.. ما هو المذنب الأخضر؟

جدة - نرمين السيد - المذنب الأخضر

وقال، فى بيان له، إن المذنب الأخضر ظاهرة نادرة ويمسمى C/2022 E3 ZTF، مشيرا إلى أنه يزور الكرة الأرضية مرة كل 50 ألف عام، ويتميز بانبعاث غازات تميل للون الأخضر عند اقترابه من الشمس، لذا سمى باسم "المذنب الأخضر"، أما مذنب هالى الشهير فيزور الأرض مرة كل 76 عاما فقط.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه من المتوقع أن تستمر رؤية المذنب الأخضر ورصده من مرصد القطامية الفلكى، حتى يوم 1 فبراير المقبل 2023، مشيرا إلى أنه يمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل فى الأيام المقبلة باستخدام المناظير الفلكية المختلفة.

المذنب الأخضر

وفى السياق ذاته، أضاف الدكتور مكرم إبراهيم، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أنه تم اكتشاف المذنب الأخضر C / 2022 E3 ZTF فى الثانى من مارس عام 2022 من قبل علماء الفلك Bryce Bolin وFrank Masci باستخدام نظام المسح Zwicky Transient Facility ZTF عند لمعان ظاهرى قدره 17، على بعد 640 مليون كيلومتر من الشمس، مشيرا إلى أن المذنب الأخضر يكمل دورته حول الشمس كل 50 ألف سنة.

ويصل المذنب الأخضر إلى نقطة "الحضيض"، وهى أقرب نقطة إلى الشمس، والتى تكون على مسافة 166 مليون كيلومتر، فجر الـ 12 من يناير 2023 عند زاوية مطلع مستقيم 15h 48m 15s وزاوية ارتفاع +38 درجة 26 دقيقة 15 ثانية ولمعان ظاهرى قدره 6.8 درجات وزاوية طور 60.5 وزاوية، واستطالة قدرها 79.9 درجة.

المذنب الأخضر

بينما من المتوقع أن يصل المذنب الأخضر إلى أقرب نقطة للأرض فى الأول من فبراير المقبل 2023، حيث يكون على مسافة 42 مليون كيلومتر، عند لمعان ظاهرى 6 دراجات داخل كوكبة Camelopardalis ليظهر للعين المجردة فى الأماكن المظلمة بعيد عن إضاءة المدن على شكل قطعة سحابة صغيرة لونها أخضر.