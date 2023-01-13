البحوث الفلكية: بدء رصد المذنب الأخضر النادر فى أقرب نقطة له من الشمس

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وقال الدكتور جاد القاضى، إن الرصد سيكون للمذنب فى أقرب نقطة له من الشمس.
من جانبه، لفت الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك إلى أنه ستستمر رؤية المذنب رصده من مرصد القطامية الفلكى حتى 1 فبراير المقبل.
وأشار إلى أنه يمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل فى الأيام المقبلة، باستخدام المناظير الفلكية المختلفة لهواة الفلك.
يذكر أن المذنب الأخضر يعتبر نادرا، كما أنه يزور الأرض مرة كل 50 ألف عام، ويتميز بانبعاث غازات تميل للون الأخضر عند اقترابه من الشمس، كما أنه يسمى بالمذنب الأخضر.
: بدء رصد النادر فى أقرب نقطة له من الشمس
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