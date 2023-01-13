ناسا تعلن اكتشاف كوكب يشبه الأرض به تضاريس صخرية

جدة - نرمين السيد - وأضافت وكالة ناسا، أن الكوكب خارج مجموعتنا الشمسية المعروفة، وقطره يشكل 99 فى المائة من الأرض، لكن بالرغم من وجود تضاريس تشبه الأرض، إلا أن العلماء لم يتأكدون هل يحتوى على غلاف جوى مثل الأرض أم لا.
وتابعت ناسا أن تلسكوب جيمس ويب، أوضح أن الكوكب يقع على بعد 41 سنة ضوئية يعنى أنه فى المنطقة الآمنة من شمسه مثل الأرض، إلى جانب أنه يكمل مداره فى يومين.تعلن اكتشاف
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