وكالة الفضاء الروسية: تأجيل رحلة رائدة بيلاروسية بسبب حادث مركبة سيوز

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، أن رحلة رائدة الفضاء البيلاروسية، كانت مقررة أصلا فى خريف هذا العام، قد يتم تأجيلها لعدة أشهر بسبب حادثة المركبة الفضائية سويوز إم إس -22 فى ديسمبر 2022، عندما تضررت المركبة الفضائية.





ونقلت تاس عن الوكالة الروسية قولها اليوم الخميس: ستتم رحلة أول رائد فضاء من بيلاروسيا على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس كما هو مخطط لها. بسبب حالة الطوارئ على مركبة الفضاء سويوز إم إس -22، التى التحمت بمحطة الفضاء الدولية، قد يتم تأجيل المهمة.

وأضافت وكالة الفضاء أنه ستتم الموافقة على مواعيد رحلات محددة فى وقت لاحق.

من جانبه، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد محادثات مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، عزمه إرسال رائد فضاء بيلاروسى إلى محطة الفضاء الدولية فى عام 2023، واختار الجانب البيلاروسى ست مرشحات، وفى نهاية ديسمبر، أصدر مجلس طبى توصيات بشأن مدى ملاءمتها لمزيد من التدريب لمهمة الفضاء، وستختار بيلاروسيا الآن المرشحين الرئيسيين والجاهزين.

وفى 15 ديسمبر 2022، حدث تسرب فى الجزء الخارجى من مشعاع التحكم الحرارى للمركبة الفضائية، وبعد تحليل الوضع، اختارت لجنة الدولة إعادة دخول المركبة الفضائية المتضررة بدون طاقم.

وقبل حالة الطوارئ، كان من المفترض أن تطير سيوز إم إى -23 إلى محطة الفضاء الدولية فى 16 مارس، الآن من المقرر إطلاقها فى 20 فبراير. وسيتعين على الطاقم الذى كان من المقرر أن يذهب إلى محطة الفضاء الدولية فى ربيع عام 2023، الانتظار حتى الخريف.: بسبب