الصين تخطط لأكثر من 60 عملية إطلاق فضائية فى عام 2023

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة شينخوا الصينية للأنباء اليوم الخميس، فإن من بين عمليات الإطلاق المخطط لها، ستنفذ الصواريخ الحاملة من طرازى "لونج مارش-2 إف" و"لونج مارش-7" مهاما لتشغيل محطة الفضاء الصينية التى تعمل بانتظام ودخلت المرحلة الأولى من تطبيقها وتطويرها.

ففى عام 2023، من المتوقع أن تجرى النسخة المعدلة الجديدة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-6" رحلتها الأولى، ويعد صاروخ "لونج مارش-6"، الذى يعمل بوقود الدفع السائل المصنوع من الأكسجين السائل والكيروسين، أول صاروخ حامل فى الصين يستخدم وقودًا غير سام وغير ملوث.

ويعد "بى آر-1" أكبر صاروخ صينى يعمل بالوقود الصلب حاليا، وفى يوليو الماضى، أرسل "بى آر-1" بنجاح ستة أقمار صناعية إلى مدارها المحدد مسبقا، ومن المتوقع إطلاق "بى آر-2" فى النصف الأول من هذا العام.

وفى عام 2023، ستواصل الصين تعزيز مشروعات استكشاف القمر والكواكب وتنفيذ تطوير المسبار القمرى "تشانج آه-7" ومسبار المريخ "تيانون-2" ونماذج أخرى.

يذكر أن 3 يناير يوافق الذكرى الرابعة لهبوط المسبار القمرى "تشانج آه-4" على سطح القمر، ولا تزال "تشانج آه-4" المهمة القمرية الوحيدة التى حققت هبوطا سلسا ناجحا على الجانب البعيد من القمر، ونفذت مهام الاستكشاف، كما أن المركبة القمرية المتجولة "يويتو-2" (الأرنب اليشمي) فى حالة جيدة وقطعت 1455 مترًا على الجانب البعيد من القمر حتى 3 يناير.

وستعمل مهمة "تشانج آه-6" على جمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض فى عام 2025 تقريبا، وفى حال نجاح المهمة، ستكون هذه المرة الأولى التى تحقق فيها البشرية مثل هذه المهمة، وسيهبط "تشانج آه-7" على القطب الجنوبى للقمر بحثا عن المياه فى الكهوف فى القطب الجنوبى للقمر.