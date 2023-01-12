أجهزة كمبيوتر باللمس.. استعدادات أبل فى 2025

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنها تطرح أو جهاز ماك بشاشة تعمل باللمس، والذى من الموقع طرحه فى 2025 خلال تحديث جهاز ماك بوك برو. وجدير بالذكر أن أبل كانت تخطط لنقل جانب من إنتاج ماك بوك إلى فيتنام لأول مرة، وفقا لمجلة "نيكى آسيا". ويأتى ذلك بعد تواصل مجموعة التكنولوجيا الأمريكية تنويع قاعدة إنتاجها بعيدا عن الصين وسط تصاعد التوتر فى مجال التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.

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