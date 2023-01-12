أخلاقنا الجميلة.. آداب رفض طلبات الآخرين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب رفض طلبات الآخرين.

ويعتبر مساعدة الآخرين من الأمور النبيلة وأسمى الصفات التى يتصف بها الإنسان، لكن كثرة المهام والأعمال والمسؤوليات التى تقع على عاتق الفرد قد تكون كفيلة بعدم الحصول على الوقت لأخذ قسط من الراحة.

ويمكن رفض طلبات الآخرين بطريقة مهذبة، كما يمكن تقديم حلول بديلة لهؤلاء للحفاظ على العلاقات مع الأفراد سواء فى العمل أو خارجه.

ولرفض طلبات الآخرين بأدب، يجب اتخاذ تلك الخطوات:

-فهم سبب الطلب:

يمكن فهم سبب الطلب أولا ثم أخذ وقت للإجابة والتفكير فى الإيجابيات والسلبيات، وتحليل الخيارات، وقول كلمة "لا" لأجل الشعور بالراحة.

-لا تظلم نفسك:

من الخطأ أن يظلم الشخص نفسه لأجل إسعاد الآخرين، فقبول شئ ما لإرضاء الناس ليس سوى إهدار الوقت واستصغار الشخصية.

-الاعتذار بلباقة:

يجب الاعتذار بلباقة لغلق باب النقاش نهائيا حول موضوع طلبات الآخرين.

-ذكر سبب الرفض:

شرح بإيجاز سبب وجوب رفض الطلب، ولتنفيذ تلك الخطوة يجب تقديم المعلومات الضرورية.

-عرض البدائل الممكنة:

من الممكن اقتراح اثنين أو ثلاثة من البدائل الممكنة عند رفض الطلب، حتى لا يغضب الطرف الآخر.

-الوضوح لتجنب سوء الفهم:

يحتاج الشخص إلى إيضاح التفاصيل لتجنب سوء الفهم من الطرف الآخر والحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الآخرين.