كيفية التعامل مع الشخص المتطفل والمضطرب نفسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "إلياس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك بعض الأشخاص الذين يتدخلون فى أدق وأبسط القرارات التى يتخذها الإنسان، مثل اقتناءه لملابسه، واختياراته اليومية.

وأضاف أن الشخص المتطفل لا يكون له سقف، بمعنى أنه يتدخل ويتطفل على الأشخاص الآخرين لأبعد حد ممكن، مادام الآخرين يسمحون لهم بذلك.

وتابع أن علاج هذا الأمر، يكون عن طريق مواجهة المتطفل بتطفله: "نقول له بصراحة إننا لا نحب أن نتكلم فيما يخص أمورنا الشخصية والحياتية، وما نتحدث عنه فقط هى المواضيع العامة".

وأردف أن المتطفل قد لا يتفهم هذا الحديث، إذ أنه يتطفل بحجة القرب والصداقة، إلا أنه تصرف سىء يجب مواجهته به، وعدم السماح له بالتجاوز فيه.