بتصميم خفيف ونحيف.. مواصفات «Galaxy Book 3 Ultra»

جدة - نرمين السيد - وتضم سلسلة هواتف سامسونج الجديدة بعض الأجهزة منها "Galaxy Book 3 Pro، وPro 360 وGalaxy Book 3 Ultra".
ويعد "Galaxy Book 3 Ultra" من الأجهزة التى تأتى بمواصفات مبهرة تتفوق عن غيرها من الإصدارات.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل هواتف السلسلة الجديدة فى إصدار Ultra القادم، إلا أن التسريبات تؤكد على أن هذا الإصدار يضم لوحة مفاتيح كاملة أى تتضمن لوحة أرقام.
ومن المتوقع أن تأتى تلك السلسلة وهى مدعمة بمعالجات إنتل، كما يأتى "Galaxy Book 3 Ultra" بتصميم نحيف وخفيف الوزن.
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