هنديان يدخلان موسوعة جينيس بعد زيارة العالم فى 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وتمكن الهنديان من السفر لجميع قارات العالم خلال 3 أيام وساعة و5 دقائق و4 ثوان تحديدا.

وانطلق الهنديان منذ 4 ديسمبر الماضى بدءا من القارة الجنوبية، وانتهت فى ملبورن بأستراليا يوم 7 ديسمبر.

ويعتبر الثنائى من عشان السفر، حيث سافر الدكتور على إيرانى، أخصائى علاج طبيعى بالهند، أكثر من 90 دولة، بينما الآخر "سوجوى ميترا" زار 172 دولة.

وأعرب الثنائى عند سعادتهما بعد تحطيم الرقم القياسى، وعلقوا قائلين: "نشعر بالتواضع تجاه هذا الإنجاز ونأمل أن يسهم بطريقة ما فى جذب المزيد من الأشخاص للسفر واستكشاف عالمنا الجميل".

جدير بالذكر أن الرقم القياسى السابق قد حققته الدكتورة خولة الرميثى من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو 3 أيام و15 ساعة و46 دقيقة و48 ثانية.