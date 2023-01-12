تويتر: لا دليل على وجود ثغرة أمنية وراء تسريب بيانات المستخدمين

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة "تويتر" أنه لا يوجد أى دليل على أن البيانات التى بيعت فى الآونة الأخيرة عبر الإنترنت قد سربت من خلال استغلال ثغرة أمنية فى أنظمة الشركة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون البيانات عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة.





وأفاد موقع "تويتر" اليوم الخميس، بأن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى لا يمكن ربطها بالحادثة التى تم الإبلاغ عنها سابقا، ولا بأية حادثة جديدة. يذكر أن شركة (تويتر) أعلنت فى وقت سابق، أن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق، بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضى، قبل أن تكشف عنه وتعمل على إصلاحه.

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