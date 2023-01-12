عروس تطالب المدعوين بدفع ثمن الوجبة فى حفل زفافها

جدة - نرمين السيد - وطالبت العروس الأسترالية من ضيوف حفل الزفاف بدفع ثمن وجبتهم بدلا من شراء الهدايا لأجل توفير مصاريف تلك الليلة.
وقالت إنها لا تهتم بالهدايا وأيضا زوجها، لذا على الحاضرين المشاركة فى حفل الزفاف ودفع ثمن الوجبة، لذا انتقدها الكثير بسبب تلك الفكرة.
وكتبت العروس، التى كانت تبحث عن أفضل نصائح للتوفير: "فكرت فى مطالبة الضيوف بدفع ثمن وجبتهم، بدلاً من تقديم هدايا، هل هذا أمر مقبول؟"، كما أعربت عن قلقها من أنه لا يكون عدلا أن تسأل أصدقاءها الذين عليهم السفر من خارج الولاية.
وبعد ذلك تلقت العروس الكثير من الانتقادات بسبب دفع الضيوف ثمن وجبتهم، وأيدها آخرون، كما اقترح البعض أفكار أخرى للتوفير مثل شراء فستان زفاف مستخدم أو ديكور القاعة وغيره.
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