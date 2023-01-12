إجراء من تويتر بشأن «الصفحة الرئيسية»

جدة - نرمين السيد - الواجهة الجديدة مقصورة حاليًا على تطبيق "تويتر"، ولا يمكن لجميع المستخدمين استخدامها.

عبر حساب دعم "تويتر" الخاص بها، أعلنت الشركة أنه يمكن لمستخدمى iOS الآن التمرير بين علامات التبويب لرؤية التغريدات الموصى بها "لك" أو التغريدات من الحسابات التى "تتابعها".

فى التغريدة، كشفت صفحة دعم "تويتر" أن علامتى التبويب الجديدتين "بالنسبة لك" و"متابعة" تحل محل علامتى التبويب "الصفحة الرئيسية" و"الأحدث" وسيتم تثبيتها فى أعلى مخططك الزمنى، مما يسهل التبديل بينهما.

بدلًا من النقر على رمز النجمة، يمكنك التمرير للتبديل بين المخططات الزمنية، وكان تويتر فى السابق يسمح للمستخدمين بمشاهدة التغريدات فى شكلين مختلفين.

بالضغط على أيقونة النجمة فى الزاوية العلوية اليمنى، يمكن للمستخدمين الاختيار بين خيارى "من أجلك" و"الأحدث".

يعرض خيار "بالنسبة لك" "التغريدات الموصى بها"، بينما يعرض الخيار "الأحدث" أحدث التغريدات من الحسابات التى تتابعها.

ولم يبلغ "تويتر" بعد عن موعد طرح واجهة المستخدم الجديدة لمستخدمى أندرويد، ولكن يبدو أن الواجهة الجديدة يتم طرحها تدريجيًا.