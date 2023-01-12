كيف كان تشكُّل النجوم فى بداية الكون؟ (صورة لتلسكوب جيمس ويب)

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب الفضائى" الموثقة على موقع "فيسبوك" إن التلسكوب ألقى نظرة على منطقة تشكل النجوم "NGC 346" داخل مجرة مجاورة، لمعرفة "كيف كان شكل تشكل النجوم فى بداية الكون؟".





وأوضحت "ناسا" أن "NGC 346" تتواجد فى سحابة "ماجلان" الصغيرة، والتى لها تركيب أقرب بكثير من تركيب المجرات من الكون المبكر عندما كان تكوين النجوم فى ذروته، من خلال مراقبة "NGC 346"، لافتة إلى أنه قد يتعلم الفلكيون كيف كان يبدو التشكل المبكر للنجوم فى المجرات البعيدة.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن حساسية تلسكوب "Webb" تسمح برؤية النجوم الأولية الأصغر "النجوم الصغيرة" مما لوحظ سابقًا، حتى أن التلسكوب يمكنه رؤية الغبار فى أقراص الغاز حول تلك النجوم الأولية، وهذا هو الأول فى الأساس ويرى "ويب" اللبنات الأساسية ليس فقط للنجوم، ولكن أيضًا الكواكب المحتملة، قد يؤدى هذا إلى معرفة ما إذا كانت الكواكب الصخرية قد تشكلت فى وقت مبكر من الكون أكثر مما كنا نظن.