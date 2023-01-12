توقعات الأبراج اليوم الخميس 12 يناير 2023.. حظوظ من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول اليوم إنجاز ما عليك حتى يحدث فرقًا كبيرًا في وظيفتك.. حاول لبحث عن الحب المثالي.. احرص على انتهاز أى دعم قوي يساعدك في تحقيق التوزان المالي.

برج الثور

حاول أن تستعيد ذكرياتك مع شريكك.. تأكد من نوايا الطرف الآخر قبل عقد أي اتفاق في العمل.. لا تقلق من مواجهة أى صعوبة على المستوى المالي.

برج الجوزاء

أطلق العنان لأفكارك وابدأ في تنفيذها ولا تلتفت لكل ما هو سلبي حولك.. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث بشأن علاقتكما.. حاول انتهاز فرصة حصولك على أموال في إسعاد الآخرين.

برج السرطان

دماغك مزدحم بالأفكار.. تجاوز أى صعوبات تمر عليك مع شريك حياتك بحكمة وعقل.. طالب بمستحقاتك المالية في عملك.

برج الأسد

تفكيرك عملي جدًا، ما يساعدك أن تكون قادرًا على الحصول على الاستقرار.. حاول توصيل رسالتك إلى أحد أفراد أسرتك بهدوء وحكمة وصبر.. قد تكون النفقات المرتبطة بمنزلك أكثر من المتوقع.

برج العذراء

لا تستسلم لأى شعور بالإحباط في عملك، واستمر فى بذل قصارى جهدك فقط دون الالتفاف إلى أحد.. إذا كنت في علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.. لديك بعض التفكير الجاد لتفعله بشأن الديون المتراكمة.

برج الميزان

كن حذرا في طريقة تعاملك مع زملائك في العمل.. ترغب في تقييم علاقاتك مع بعضكما البعض.. حاول اغتنام مزيد من الفرص لكسب كثير من الأموال.

برج العقرب

تحتاج إلى مزيد من الخبرات في مجال العمل.. حاول إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.. لا تكن خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج القوس

حاول الاهتمام بتفاصيل مشاريعك الإبداعية.. تعامل مع الطرف الآخر بهدوء وحكمة حتى لا تفقده.. تحتاج إلى اتخاذ قرار مهم بشأن أحوالك المالية.

برج الجدى

تعامل مع أى عقبات فى العمل بكل حكمة.. احرص على التلاقى مع الأصدقاء الذين فقدتهم منذ فترة.. حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.

برج الدلو

تفكيرك واضح، ما يساعدك على أداء مهام عملك بكفاءة.. حاول اغتنام أى فرصة كبيرة لتحسين علاقتك بشريك الحياة.. تنفق مزيدا من الأموال على احتياجات أفراد أسرتك ولكن تعامل بحكمة.

برج الحوت

ربما تطلب منك الظروف العمل بمفردك، حاول التأقلم معها.. قد يكون من المفيد بالنسبة لك وشريكك قضاء بعض الوقت بمفردكما.