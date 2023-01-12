«تويتر» يعترف بعلمه ببيع بيانات المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وقال "تويتر" فى بيان له على صفحة "الخصوصية"، فى موقعه إن عمليات بيع بيانات المغردين تمت عبر الإنترنت.

وانتهى تحقيق داخلى أجراه الموقع إلى أنه ما من دليل على أن البيانات التى بيعت على الإنترنت نتيجة استغلال ضعف الأنظمة الإلكترونية فى "تويتر".

وتوصل التحقيق إلى أن البيانات المباعة كانت جزءًا من بيانات متاحة للعامة من الأساس، عبر مصادر متعددة فى الإنترنت.

وأشار إلى تقرير إخبارى نشر فى شهر ديسمبر من العام الماضى، أظهر أن شخصًا ما استطاع الوصل إلى بيانات 400 مليون مستخدم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكترونى، وذلك وفقًا للثغرة الأمنية التى جرى اكتشافها فى مطلع هذا العام، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال تقرير فى شهر نوفمبر من العام نفسه، إنه تم تسريب بيانات مستخدمين لتويتر إلى الإنترنت.

ورصد تويتر محاولة بيع بيانات 200 مليون مستخدم فى شهر يناير 2023، وهذا ما دفعه إلى فتح تحقيق شامل، انتهى إلى تكرار بيانات 5.4 ملين حساب فى الحسابات المسربة خلال عمليتى التسريب فى شهرى أغسطس ونوفمبر من عام 2022، ولا تتضمن المعلومات المسربة فى الحالات كلها كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

وأوضح "تويتر" أنه يتواصل مع السلطات المسؤولة عن حماية البيانات فى دول مختلفة بشأن هذا الأمر.