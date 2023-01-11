بسبب انهيار جليدى.. عجوز يلقى مصرعه أثناء بحثه عن كلبيه

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن الرجل توفى إثر انهيار جليدى أثناء بحثه عن كلبيه بعد رحلة تنزه فى شمال إيطاليا.
وكان ذلك الرجل الذى يدعى ميشيل بوجا، فى رحلة تنزه مع اثنين من كلاب الهاسكى بجبال فالى سبلوجا فى مقاطعة سوندريو بشمال إيطاليا، وتفاجئ بسوء الأحوال الجوية وقتها.
وبعدها ساءت حالة الطقس وتقطعت به السبل ولم يعرف أين موقع الكلبين، ثم طلب المساعدة من رجال الإنقاذ لتحديد مكانهما.
وبالفعل حدد رجال الإنقاذ موقع الكلبين، ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بهم، ولكنه الرجل قرر العودة إلى الجبال لإعادة الكلبين حتى حدث انهيارا جليديا فاجئة على ارتفاع حوالى ألفى متر ليلقى حتفه.
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