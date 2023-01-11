الفحم يعيدها للحياة.. لوتسرات الألمانية من مدينة أشباح لـ «ساحة مناخ»

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن شركة الطاقة "RWL" الألمانية حصلت على قرار من المحكمة بأحقيتها بالأرض والمنازل الموجود بمدينة «لوتسرات»، التى يعتصم فيها عدد من نشطاء البيئة اعتراضًا على تحويلها لمنجم فحم.





وأضاف مرزوق خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هذه المنطقة تحتوى على 250 مليون طن من الفحم الأسود، والحكومة الألمانية تحتاج لهذه الكميات الآن حتى عام 2023 نتيجة أزمة الطاقة الموجودة الآن، وذكر أن شركة "RWL" الألمانية كانت اشترت الأرض والمنازل منذ سنوات طويلة من أصحابها بعد عرض مبالغ كبيرة عليهم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 600 ناشط مناخ اجتمعوا فى هذه المدينة منذ شهور بعد علّمهم بخطة شركة الطاقة والحكومة الألمانية، وتحصنوا فى المنازل المهجورة القديمة، التى كانت يطلق عليها "منازل الأشباح".

وتابع: "نشطاء المناخ تجمعوا فى هذه القرية من أجل تحقيق هدفهم بأن يجعلوها مثالًا لحماية المناخ ومنع الانبعاثات الكربوينة الخطرة التى تضر بالمناخ".

وكانت قد اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين الشرطة الألمانية وعدد من نشطاء حماية المناخ فى قرية "لوتسرات" بغرب ألمانيا، بعد محاولة إجلاء الشرطة للناشطين الذين يُقيمون منذ شهور فى مبانٍ مهجورة من أجل توسيع منجم الفحم "جارتسفايلر".