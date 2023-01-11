وأضاف مرزوق خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هذه المنطقة تحتوى على 250 مليون طن من الفحم الأسود، والحكومة الألمانية تحتاج لهذه الكميات الآن حتى عام 2023 نتيجة أزمة الطاقة الموجودة الآن، وذكر أن شركة "RWL" الألمانية كانت اشترت الأرض والمنازل منذ سنوات طويلة من أصحابها بعد عرض مبالغ كبيرة عليهم.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 600 ناشط مناخ اجتمعوا فى هذه المدينة منذ شهور بعد علّمهم بخطة شركة الطاقة والحكومة الألمانية، وتحصنوا فى المنازل المهجورة القديمة، التى كانت يطلق عليها "منازل الأشباح".
وتابع: "نشطاء المناخ تجمعوا فى هذه القرية من أجل تحقيق هدفهم بأن يجعلوها مثالًا لحماية المناخ ومنع الانبعاثات الكربوينة الخطرة التى تضر بالمناخ".
وكانت قد اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين الشرطة الألمانية وعدد من نشطاء حماية المناخ فى قرية "لوتسرات" بغرب ألمانيا، بعد محاولة إجلاء الشرطة للناشطين الذين يُقيمون منذ شهور فى مبانٍ مهجورة من أجل توسيع منجم الفحم "جارتسفايلر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفحم يعيدها للحياة.. لوتسرات الألمانية من مدينة أشباح لـ «ساحة مناخ» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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