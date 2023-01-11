مايكروسوفت تُوقف دعم Windows 7 تمامًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام Windows 7 منذ أكثر من 10 سنوات، وكان أحد أكثر الأنظمة شيوعًا لنظام التشغيل على الإطلاق، وفى الواقع تخطى العديد من الأشخاص Windows 8 و8.1، وانتقلوا مباشرة إلى Windows 10، واليوم يمثل نهاية الطريق لنظامى التشغيل Windows 7 و Windows 8.1.





وتوقف نظام Windows 7 فى يناير 2020 عن تلقى تحديثات الميزات وعرضت مايكروسوفت دعمًا أمنيًا ممتدًا لمدة 3 سنوات، مقابل رسوم إضافية، وكان هذا الأمر بالغ الأهمية للكثير من الشركات التى لم تتمكن من الانتقال بسهولة إلى نظام التشغيل الاحدث. وتسحب مايكروسوفت الآن تحديثات الأمان وتترك للمستخدمين خيار الترقية أو الاستمرار فى استخدام Windows 7 مع احتمال تعرض الامان للخطر. ويعمل Windows 7 على تشغيل حوالى 10% من أجهزة الكمبيوتر فى جميع أنحاء العالم، بينما يعمل نظام Windows 8.1 على عدد أقل بكثير من أجهزة الكمبيوتر، ولهذا السبب قد توقف مايكروسوفت دعم Windows 8.1 بشكل تام، ولن توسع دعم الأمان كما فعلت مع نظام Windows 7.

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