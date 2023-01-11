بالأرقام العربية.. قصة ساعة رونالدو الشهيرة فى مباراة النصر السعودى الأخيرة

جدة - نرمين السيد - توجهت أنظار العالم إلى الرياض فور إعلان نادى النصر السعودى توقيعه مع اللاعب العالمى، كريستيانو رونالدو، وظلت تحركاته تحت المراقبة، وردود أفعاله تسرق الأضواء، حتى وهو خارج قائمة فريقه، فى آخر مبارياته فى الدورى السعودى بالجولة الثانية عشرة أمام الطائى.





وقال رونالدو إن الرؤية التى يعمل بها نادى النصر، ملهمة جدًا، ووقتها حلقت أصداء الخبر فى أنحاء البسيطة، وتلهف الناس لرؤيته فى ملعب "مرسول بارك"، حين تحل أول مواجهة لنادى النصر بعد وفود رونالدو.

وكان رونالدو أول الواصلين للملعب مع لاعبى فريق النصر فى المباراة الأخيرة، وتجول فى المنصة والتقط الصور مع المشجعين وهو يتهندم بقميص تدريبات فريقه، وكتان لزيه حظوظ الشهرة نظرًا، لمكانته العالمية، وعلى إثر ذلك تناقل معجبوه صوره، لافتين الانتباه إلى ساعته التى تحيط معصمه، ذات الأرقام عربية.

واقتنص رونالدو اختيارات توحى بتناغمه مع طبيعة المكان الذى يحضر به، ولذا لنتقى ساعة مميزة وفريدة، وفى هذا الصدد أوضح صاحب حساب، "عالم الساعات"، بأن الساعة التى ارتداها رونالدو من ماركة عالمية شهيرة، ومطعمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع فى المجوهرات والخواتم والساعات، وسمى بهذا نسبة للخبز الفرنسى الشهير، وهو ماس صغير يكون مستطيلًا أو مربعًا، وحوافه مستقيمه أو مدببة وجوانبه طويلة، بحسب "العربية".

وأشار "عالم الساعات" إلى أن الساعة البلاتينيوم المتزينة بأرقام عربية، يقدر سعرها حوالى 650 ألف ريال سعودى، كما كان ظهورها الأول بنسختها العادية عام 1963 بتصميم يلبى احتياجات سائقى سيارات السباق المحترفين، وبسبب أدائها العالى ومقياس تاكيمترى وثلاثة عدادات، تسمح الساعة لمستخدميها قياس الوقت المنقضى، بجانب مقامتها للصدأ ومضاد للخدش ولا يتضرر لونها بالأشعة فوق البنفسيجية، وهو مصنوع من السيراميك ومطلى بطبقة من البلاتين أو الذهب.