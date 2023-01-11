بكاميرا عالية الدقة.. مواصفات «Infinix Zero Ultra»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Infinix Zero Ultra" بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 فى 2400 بيكسل، وبجودة عرض + FullHD بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا فائقة الدقة تضم 3 عدسات الرئيسية تأتى بدقة 200 ميجابيكسل، ومتصلة بمستشعر بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 180 وات. ويطرح هاتف "Infinix Zero Ultra" بسعر يبلغ 500 يورو أى حوالى 16 ألف جنيه مصرى.

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