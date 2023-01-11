مركبة «سويوز إم إس-22» الملتحمة بالمحطة الفضائية تعود للأرض بدون رواد

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المؤسسة، يورى بوريسوف، اليوم الأربعاء، إنه: "بعد معاينة مركبة "سويوز إم إس-22 " الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية، وبعد تحليل البيانات المتعلقة بالحالة الفنية لها، ومعاينة الوثائق التي تتعلق بنظام التبريد فيها، استنتجنا أن المركبة يجب أن تعود نحو الأرض في رحلة غير مأهولة، مبينا في الوقت نفسه أن اللجان المختصة قررت تمديد فترة وجود رائدي الفضاء الروسيين، سيرجى بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد ناسا، فرانسيسكو روبيو، على متن المحطة، وسيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23 " الروسية.

وأوضح أن مركبة "سويوز إم إس-23" من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية فى 20 فبراير القادم، لتحمل إلى الأرض الرواد المذكورين، مشيرا إلى أن وكالة ناسا وافقت على الاستنتاجات التى توصل إليها خبراء اللجان الروسية وأكد ممثلوها استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت فى 15 ديسمبر الماضى أنها ألغت عملية خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح بسبب ظهور تلف فى أجهزة ضبط الحرارة فى مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الدولية.