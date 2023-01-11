القاهرة الإخبارية: الإمارات تحظر استخدام أكياس البلاستيك العام المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حظر أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيدخل حيز التنفيذ، العام المقبل، فى أحدث مبادرة تهدف إلى الحد من التلوث بالدولة الغنية بالنفط.





وبحسب إعلان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القانون يحظر استيراد هذه الأكياس وإنتاجها وتداولها بدءا من 1 يناير 2024. وسينطبق حظر مماثل على الكؤوس والأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية، بدءا من 1 يناير 2026. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، المنتج الرئيسى للنفط والمضيفة لقمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، وهو هدف لا يزال من الصعب تقييمه. تعرف الأكياس البلاستيكية بأنها من أكثر أنواع القمامة إشكالية، فهى تلوث الشوارع والممرات المائية وتضر بالطيور والحياة البحرية. يستغرق البلاستيك عقودا حتى يتحلل، وقد تم العثور على جزيئات مجهرية داخل أجسام الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى.

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