القاهرة الإخبارية.. مظاهر مبهرة بحديقة نيروبى بإفريقيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "على بعد 10 كيلو مترات من وسط العاصمة الكينية، تقع واحدة من أشهر وأجمل المعالم الطبيعية فى قارة أفريقيا. وأضاف: "تتمتع الحديقة بجمال فريد يجتذب آلاف السائحين من عشاق إفريقيا، وتوصف بإحدى أفضل المحميات الطبيعية للحياة البرية فى إفريقيا". وتابع: "تأسست الحديقة عام 1946 وتشتهر بطبيعتها الخلابة التى تذخر بأنواع الطيور المتنوعة والحيوانات المختلفة مثل الأسود والفهود والضباع والنمور والحمار الوحشى بجانب الفيلة والزراف، ومن أبرز عوامل الجذب الأخرى وجود وحيد القرن الأسود الشرقى المهدد بالانقراض. واستطرد: "تعد حديقة نيروبى الوطنية واحدة من أصغر المتنزهات الوطنية فى إفريقيا، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 117 كيلو مترا مربعا، كما يضم المنتزه موقع حرق العاج وممشى سفر نيروبى الذى يمنحك فرصة اكتشاف تنوع النباتات والحيوانات الموجودة فى كينيا، كما تتمع نيروبى بثراء ثقافى وتراث قبلى فريد وتضم حدائق مفتوحة ساحرة".

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