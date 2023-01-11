«تيك توك» يطرح ميزة جديدة لعشاق المسلسلات والأفلام

جدة - نرمين السيد - يتمكن المستخدمون من خلال ميزة "تيك توك" الجديدة، تحديد الفيلم أو المسلسل التليفزيونى وربطه بمقاطع التطبيق الخاصة بهم. ومن خلال وضع علامات تصنيف "هاشتاج" فوق التسمية التوضيحية للفيديو، لأجل توجيه المستخدمين لصفحة مخصصة تستهدف عرض المعلومات الأساسية حول ذلك المحتوى. وتسمح خاصية تيك توك الجديدة بالنقر للوصول إلى صفحة IMDb الكاملة، بالإضافة إلى حفظ الفيلم لأجل مشاهدته فى وقت لاحق والعثور على قائمة بمقاطع "تيك توك" الأخرى التى تم ربطها بالعرض نفسه.

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