بسبب حرارة الأرض.. انهيار الكتل الجليدية وغرق الجزر

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية "extra news"، أنه يجب على الباحثين، دراسة كيفية الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام طاقات جديدة نظيفة وبديلة عن طاقة الوقود الأحفورى، المتسبب الأول فى ارتفاع درجة الأرض، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة لديها من الإمكانيات ما يمكنها من استنتاج واستنباط تكنولوجيا جديدة وحديثة تخفض من الانبعاثات الكربونية، ولكن تكمن المشكلة فى التنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأشار أستاذ المناخ، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، لها تأثير سلبي على المناخ، لذلك من الملاحظ خلال تلك السنوات أنه لم يتم خفض نسب غازات الاحتباس الحرارى بالدرجة التى كان موصى بها فى المؤتمرات الدولية للتغيرات المناخية، لذلك سيستمر ذوبان الجليد فى المناطق القطبية بدرجة تخيف البشرية والإنسانية.
وتابع، أن مناطق المياه الجليدية، عذبة لأنها ناتجة عن أمطار ومتجمدة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه عند ذوبان الجليد تختلط المياه به بالمياه المالحة بالبحار والمحيطات، وبالتالى لا يتم الاستفادة منها وتشكل خطورة وضرر كبير على الكوكب.
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