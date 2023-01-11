بإمكانيات جديدة.. مواصفات هاتف «vivo Y100»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو "vivo Y100" بإمكانيات جديدة، والذى يتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة. ويتميز هاتف "vivo Y100" بشاشته المقاومة للغبار والمياه، وتأتى من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.2 بوصة ودقة عرض 1080 × 2400 بيكسل، مع جودة "+FHD". ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل، ومستشعرى للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل لـ 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجابايت قابلة للتوسيع. ويُطرح هاتف فيفو الجديد "vivo Y100" ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

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